قتلى جراء انفجار داخل معمل في ضاحية بيروت

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبّب انفجار داخل معمل في محلة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية بمقتل أربعة أشخاص، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.وأفادت الوكالة عن «سماع دوي قوي في منطقة برج البراجنة عصر اليوم، تبين أنه ناجم عن انفجار داخل معمل الشامي لتصنيع القازانات (السخانات)»، وأوقع «أربعة قتلى».

ولم تحدد الوكالة سبب الانفجار، لكن تقارير في وسائل إعلام محلية أفادت عن أن سخاناً للمياه انفجر لدى قيام عمال بضغطه داخل المعمل.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث جثث غارقة بدمائها وممددة على الأرض داخل غرفة مظلمة.

وأدى الانفجار الى تضرّر سيارات كانت متوقفة خارج المعمل جراء تطاير خزانات منه.