السلطات الصحية بليبيا تعلن تسجيل 1678 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الإثنين، تسجيل 1678 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 970 شخصًا، وتسجيل 29 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 459 إصابة و421 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 16 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 307 آلاف و471 شخصًا، بينهم 83 ألفًا و754 حالة نشطة، ووفاة 4213 شخصا.