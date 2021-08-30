شكرا لقرائتكم خبر عن باريس: خفض سرعة السيارات للحد من التلوث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت السلطات الفرنسية في العاصمة باريس اليوم الاثنين تطبيق حد أقصى لسرعة السيارات بالمدينة لتصبح 30 كيلومترا في الساعة، على أمل أن تصبح الشوارع أكثر أمنا وأهدأ وأقل تلوثا.

وقال ديفيد بليارد، نائب رئيس بلدية باريس، لمحطة فرانس إنفو الإذاعية إن المدينة ترغب في تشجيع الناس على المشي وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العام. وأضاف أن حدود السرعة الجديدة ستسهم في تقليل التلوث والضوضاء وعدد الحوادث الخطيرة. وأردف بليارد "هذا ليس إجراء مضادا لاستخدام السيارات". وتحديد السرعة بثلاثين كيلومترا في الساعة كان مطبقا بالفعل في نحو 60 في المئة من باريس لكنه سيشمل الآن المدينة كلها. ورغم ذلك سيتم استثناء عدد قليل من الطرق الرئيسية مثل الشانزليزيه، حيث سيبقى حد السرعة عند 50 كيلومترا في الساعة.