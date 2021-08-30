شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تخشى وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت منظمة الصحة العالمية وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بسبب فيروس كورونا (كوفيد19-) خلال الفترة بين نهاية أغسطس أول ديسمبر، حسبما قال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوج في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن اليوم الاثنين.

ومن خلال تعريف منظمة الصحة العالمية، تتكون المنطقة الأوروبية من 53 دولة في أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى. وقال كلوج إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع بنسبة 11 % في الأسبوع الماضي فقط. ويأتي هذا التوقع من معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن في سياتل.