شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد ضرورة تشجيع الليبيين لإتمام الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة تشجيع الليبيين من جميع التيارات السياسية والمناطق الجغرافية، على الانتقال من منطق التنافس لمنطق التوافق، وبصفة خاصة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، والعمل بشكل حثيث على تذليل جميع العقبات القانونية والدستورية واللوجستية التي تعرقل إتمام الانتخابات في موعدها. وجدد أبو الغيط في كلمته التي ألقاها اليوم أمام الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا المنعقد في الجزائر، ووزعتها الجامعة اليوم، على موقف الجامعة حيال الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال من الفوضى إلى الاستقرار. ونبه أبو الغيط إلى الأهمية البالغة لأن يتوافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة في ظل الإعلان مؤخراً عن عدم تمكُّن لجنة التوافقات في ملتقى الحوار من تحقيق تقدم في هذا المجال حتى الآن. وقال أبو الغيط إن توحيد مؤسسات الدولة الليبية وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، هو أحد الجوانب المهمة للعملية الانتقالية في ليبيا، ويتعين إيلاؤه الاهتمام الواجب، والأولوية اللازمة. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة تشجيع ودعم حكومة الوحدة الوطنية على القيام بكل ما يلزم، في هذا المنحى، خلال الفترة المتبقية لها، وذلك لسرعة استعادة اللحمة والتماسك اللازمين لسلام ونماء الدولة الليبية في عهدها الجديد الذي نأمل أن يبدأ قريباً، وأن يسود فيه الوئام بين أبناء الشعب الواحد كي تستهل الدولة عندئذ مسيرة البناء والتعمير والنماء والتفاعل الإيجابي إقليمياً ودولياً.