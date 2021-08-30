شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاغون»: لا نريد أن يكون لنا أي دور في أفغانستان بعد 31 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -لا نريد أن يكون لنا أي دور في أفغانستان بعد 31 أغسطس

- 5400 أميركي من بين الأشخاص الـ 122 ألفا الذين تم إجلاؤهم

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" انه لم يكن لأحد أن يتصور السرعة القياسية التي سقطت بها الحكومة الأفغانية.

وقالت في مؤتمر صحفي بشأن أفغانستان : لا نريد أن يكون لنا أي دور عسكري إضافي في أفغانستان بعد 31 أغسطس ، وعلينا أن نكون مستعدين للخطر والتهديدات في كابول.

وللقوات الأميركية الحق في التصدي لكل الهجمات.

وأشارت "البنتاجون "إلى 5400 أميركي من بين الأشخاص الـ 122 ألفا الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان ، و نواصل دعم العمليات الإغاثية والاستجابة وتقديم المعونة

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مؤكدة أنه لا أضرار من جراء الصواريخ الثلاثة التي سقطت في كابل.