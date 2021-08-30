إيران تعتبر بيع النفط والوقود أمرا سياديا

طهران ـ د.ب.أ: دافعت إيران من جديد عن قرار إرسال وقود إلى لبنان، وأكدت أن القرارات ذات الصلة ببيع النفط والوقود هي أمر سيادي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاد القول امس :”إرسال حمولات الوقود إلى زبائن إيران هو أمر سيادي يتعلق بحق إيران ببيع النفط والوقود إلى أي دولة تشتريه منها، وبالتالي فإن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى ليست في وضع يخولها أن تكون فوق القانون وتمنع التجارة المشروعة”.

وأضاف :”بعنا صفقة الوقود إلى لبنان وسنكرر ذلك متى ما طلبته أي دولة”.

وقال إن “الشعب اللبناني شعب ثري وليس بحاجة إلى معونة، وما يحتاجه فقط هو أن تكف بعض الدول عن تسييس القضايا وتترك اللبنانيين يؤمّنون احتياجاتهم بأنفسهم”.

وكان حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن سفنا تحمل محروقات من إيران ستتوجه إلى لبنان، وحذر من المساس بها واعتبرها أرضا لبنانية.

إلا أنه لم يتأكد بعد إبحار أي منها.