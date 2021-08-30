العراق: مقتل قياديين من داعش واعتقال ثالث بعملية أمنية فـي ديالى

بغداد ـ وكالات: أعلن جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش واعتقال ثالث خلال عمليات تطهير بمناطق تابعة لمحافظة ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد).

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي أن وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية نفذت عملية استهدفت قيادات إرهابية لتنظيم داعش في مناطق ( جف عائشة ووادي الشاي) شمال شرقي محافظة ديالى أسفرت عن مقتل اثنين من قادة داعش.

ووفق البيان، أسفرت العملية عن اعتقال أحد القيادات المهمة والمسؤول عن الدعم للوجستي في هذه المناطق.

وأوضح البيان أن القوات الأمنية ضبطت أسلحة ومعدات لعناصر داعش، ومازالت العمليات مستمرة لتطهير باقي المناطق.

من ناحية أخرى أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي محافظة كركوك (250 شمالي بغداد).

ونقلت وكالة “شفق نيوز” الإخبارية العراقية عن المصدر قوله إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق رئيسي بين قرية سماكة والصمود جنوب قضاء داقوق، (جنوبي محافظة كركوك)، انفجرت ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 10 أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الأمن.

وأضاف المصدر أن “قوة أمنية طوقت المكان، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وأخلت جثة القتيل “، مشيراً إلى “فتح تحقيق بالحادث”.

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