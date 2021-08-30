دول الجوار الليبي تبحث بالجزائر مسار الانتخابات المقبلة

الجزائر ـ د ب أ: انطلق أمس الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائر ويستمر على مدار يومين، لوضع خارطة طريق، لتنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها المحدد. ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، شارك في الاجتماع، وزراء خارجية ليبيا، مصر، والسودان، والنيجر، وتشاد، والكونغو إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، حيث تصل الوفود المشاركة في الاجتماع تباعا إلى الجزائر العاصمة. وناقش الاجتماع الوزاري تذليل مختلف العقبات، لتنظيم الاستحقاقات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الجاري من خلال توفير الشروط العامة لنجاح هذا المسار الانتخابي، ومن خلال توافق الليبيين والتفافهم حول هذه الانتخابات و تجاوز كل أسباب الفرقة و الخلاف.

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