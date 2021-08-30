استجواب الحكومة الليبية.. البرلمان يعلق جلسته ويشكل 3 لجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية اليوم الإثنين، إلى غدٍ الثلاثاء.

وعقد البرلمان الليبي جلسته الرسمية، اليوم الإثنين، برئاسة عقيلة صالح، لمناقشة الطلب المقدم من الحكومة بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد بشأن مساءلتها.

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وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق إن البرلمان إن نجح في الاتفاق على تشكيل 3 لجان من النواب.

وبين بليحق، في بيان له حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن اللجنة الأولى ستشكل من كافة اللجان الدائمة بالمجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع المقبل.

وأوضح أن اللجنة الثانية سوف تكون لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب.

وتابع أما اللجنة الثالثة ستسعى للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة.

وكانت جلسة اليوم محددة لاستدعاء حكومة الوحدة الوطنية واستجوابها بعد تقديم عدد من النواب لمناقشة أدائها.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء الليبي خاطبت رئاسة مجلس النواب، مساء الأحد، لإرسال نقاط الاستجواب بصورة واضحة ليرد عليها الوزراء عقب عودة الدبيبة من مهمته الخارجية، التي قالت إن موعدها كان محددًا بشكل مسبق قبل إعلان مجلس النواب عقد جلسة لمساءلة الحكومة.

وتوترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة، بعد اتهام الأخيرة المجلس بعرقلة عملها وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها، فيما يقول الأول إن حكومة الدبيبة قدمت ميزانية لا تتناسب مع المدة التي ستتولى فيها المسؤولية.