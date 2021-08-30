شراكة استراتيجية.. محمد بن زايد يهنئ مستشار النمسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، على إعادة انتخابه رئيساً لحزب الشعب النمساوي.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة له على "تويتر": "أتقدم بخالص التهاني لصديقي سيباستيان كورتز على إعادة انتخابه رئيساً لحزب الشعب النمساوي.. وأتطلع إلى توطيد شراكتنا الاستراتيجية وتعزيز علاقاتنا الثنائية المتميزة".

يشار إلى أنه نهاية يوليو/تموز الماضي وقعت الإمارات والنمسا، اتفاقية شراكة استراتيجية، تؤسس بنودها قواعد تدعم الأمن والاستقرار وتحقق التنمية وتنشر التسامح وتكافح الإرهاب.

الاتفاقية جرى توقيعها، في مقر وزارة خارجية النمسا بفيينا، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات ومستشار النمسا سيباستيان كورتز، في أعقاب مباحثات بين الجانبين.

وكان أحد أبرز ثمار تلك الشراكة هو التعاون المشترك بين الجانبين في مكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان المشترك الصادر حينها عن البلدين " يحرص كلا البلدين على العمل معاً على تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب".



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