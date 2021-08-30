الشيخ محمد بن زايد يبعث رسالة خطية لناريندرا مودي رئيس وزراء الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رسالة خطية لناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.



وسلم الرسالة، التي تتعلق بالعلاقات الثنائية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، خلال لقائه مع الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

ونقل قرقاش خلال اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى القيادة الهندية.

وأكّد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، خلال اللقاء على عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين دولة الإمارات، والهند، وحرص قيادة الدولة على تطويرها في المجالات كافة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، كما تبادلا وجهات النظر حيال عدد من المستجدات الإقليمية والدولية والملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، تشرفت بنقل خطاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلي ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، وتناول لقائي مع الدكتور جيشنكر وزير الشؤون الخارجية الهندي علاقاتنا الثنائية الاستراتيجية، وسبل تعزيزها، والتطورات الإقليمية ذات الصلة.

وأضاف في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": علاقاتنا الاستراتيجية مع الهند راسخة في عراقتها، ومتنوعة ومتطورة تجاه المستقبل، والتواصل المستمر على المستويات السياسية والاقتصادية يعزّز آفاق التعاون بحاضره ومستقبله، التبادل التجاري يبلغ ٦٠ مليار دولار سنويا، ونتطلع إلى المزيد من المبادرات المشتركة والنمو.