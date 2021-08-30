أبوالغيط يؤكد أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا مبدأ أساسي توافقت عليه القوى الإقليمية والدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مبدأ أساسي، توافقت عليه القوى الإقليمية والدولية.



لكن أبوالغيط الذي كان يتحدث اليوم الإثنين، في اجتماع الجوار الليبي الذي استضافته الجزائر، شدد على أن خروج تلك القوات من ليبيا، ينبغي أن يتم بمراعاة كاملة لأمن دول الجوار.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربي الاجتماع فرصة مناسبة لتدارس السبل من أجل تجاوز التحديات التي تقف أمام تنفيد خارطة الطريق بليبيا، مثمنا الدور الجزائري الداعم للمسار السياسي الليبي.

ودعا أبو الغيط إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية والأمنية، معتبرا أن ذلك أحد الجوانب المهمة للعملية الانتقالية في ليبيا.

ونوه إلى أن اجتماع اليوم؛ فرصة مناسبة لدارسة السبل للوقف على خارطة الطريق والتأكيد على عدم الحيد عنها.

وفي هذا الصدد شدد الأمين العام على أن التماطل في إنجاز خارطة الطريق لن يكون في مصلحة الشعب الليبي.

معتبرا أن هناك أهمية بالغة في التوصل لقاعدة دستورية، من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار إلى أن الشعب الليبي علق آماله على العملية السياسية، بعد دخول البلاد في نفق مظلم؛ استمر لعقد من الزمن.