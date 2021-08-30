الصحة الإماراتية تعلن تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري "PCR" في جميع المنشآت الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري "PCR" في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة ليصبح سعره 50 درهماً.



وكذلك إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.

يأتي ذلك بهدف تخفيف تكاليف الفحوصات على المجتمع وضمان استمرارية دورية الفحوصات من الأفراد، على أن يتم تفعيل هذا القرار اعتباراً من 31/8/2021.

كما أكدت الوزارة أنها ستراقب التزام المنشآت الصحية بهذا القرار، كما ستعمل مع جميع الجهات الصحية المختصة للتأكد من أن جميع خدمات الفحص تقدم وفقاً للضوابط المحددة.