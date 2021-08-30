دولة الإمارات تؤكد أنها ساهمت بإجلاء أكثر من 40 ألف شخص من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين، إنها ساهمت في إجلاء أكثر من 40 ألف أجنبي من أفغانستان، وتستضيف نحو 8500 أفغاني بشكل مؤقت.



وأضافت الإمارات، في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": جهود الإمارات لتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان لقيت ترحيبا على نطاق واسع من شركائنا الدوليين، وحتى الآن ساعدت الإمارات في إجلاء أكثر من 40 ألف شخص من أفغانستان، بالإضافة إلى استضافة 8500 أفغاني بشكل مؤقت".

الإشادات الدولية بـ"الدور الفعال" للإمارات في تسهيل إجلاء الأفغان تتواصل، وتأتي في وقت يسجّل فيه تاريخ الإنسانية بأحرف من نور، مبادرات وجهود الإمارات لإغاثة المحتاجين حول العالم.

أيادي الإمارات البيضاء امتدت لإغاثة جميع الشعوب التي تمر بظروف صعبة، ضمن استراتيجية الأخوة الإنسانية التي تنتهجها وتضع في أولوياتها "الإنسان أولاً" من دون تمييز، بناء على أساس الجغرافيا أو العرق أو الدين.

تلك الاستراتيجية الإنسانية ظهرت بشكل جلي خلال الأزمة الأفغانية الحالية، على أكثر من صعيد، وعلى أكثر من مستوى.

وفي هذا الصدد، استقبلت دولة الإمارات الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني وأسرته في البلاد، وذلك لاعتبارات إنسانية، وساعدت أيضا العديد من الدول على إجلاء رعاياها من أفغانستان في الظروف الراهنة.

وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة محورية في جهود الإجلاء من أفغانستان، ويأتي ذلك في إطار جهودها الإنسانية للتيسير على كافة الأطراف في ظل تلك الظروف.

وكانت دولة الإمارات بدأت خلال الشهر الجاري في استضافة العائلات الأفغانية وتوفير الرعاية لها في المجتمع مؤقتاً، في إطار مبادرتها الإنسانية.