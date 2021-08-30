شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط محمد عزمى نائب التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، نشاطا ملحوظا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة، ما بين تقديم اقتراحات برغبة والمشاركة في مناقشة مشروعات قوانين تحال إلى المجلس، يأتي ذلك فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت القبة برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

و يرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب محمد عزمى عضو لجنة الدفاع و الأمن القومى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 21 جلسة عامة

- القاء كلمة داخل الجلسة

- استخدام 2 من الأدوات الرقابية من بينهم مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى و مناقشة التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون التعليم والخاصة بنظام الثانوية العامة.

- المشاركة في 28 زيارة

- المشاركة في 3 ندوات و فعاليات

- حضور 10 جلسة باللجان النوعية

- تقديم 14 طلبات خدمية تمت الموافقة على 7 منهم .