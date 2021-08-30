شكرا لقرائتكم خبر عن 65.3 مليار جنيه استثمارات لقطاع البترول العام الجاري .. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة العام الجاري 2021/2022 لقطاع البترول والثروة المعدنية بنحو 65.3 مليار جنية منها 48.7 مليار جنية لأنشطة الاستخراجات، و نحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول ، بنسبة ناهز 75 ٪ و 25٪ على التوالي .

وبملاحظة توزيع هذه الاستثمارات بين الجهات المعنية بنشاط الاستخراجات وأعمال التكرير، نجد استئثار شركات القطاع الخاص بنحو 68.8 من استثمارات الأنشطة بواقع 44.9 مليار جنية مقابل 28.9 % للهيئة العامة للبترول والشركات العامة بواقع 18.9 مليار جنية، وتقدر الاستثمارات المركزية بنحو 2.9% بواقع 2.9 مليار جنية. وعلى مستوى الجهاز الحكومي ، تبلغ الاعتمادات المقدرة 390 مليون جنيه بخطة عام العام الجاري 21/22، منها 325 مليون جنيه لديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية ، و 65 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية.