شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يطالب بتغليظ عقوبة مرتكبى جريمة خطف الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب إرادة جيل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتغليظ عقوبة مرتكبى جريمة خطاف الأطفال، واصفا إياها بالجريمة التى تعادى الإنسانية وتؤلم القلوب.

وقال محمد تيسير مطر فى بيان اليوم نشره عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "فيديو جريمة خطف طفل المحلة مؤلم ويوجع القلب. جرائم خطف الأطفال فى مصر واستخدامهم لتهديد الأهل أو فى شبكات التسول، لازم تنتهى، والبرلمان المصرى قادر على إصدار التشريعات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة تماما. كلنا علينا دور لحماية أطفالنا وشخصيا هتقدم بطلب للجنة التشريع بالبرلمان لمناقشة تغليظ عقوبة خطف الأطفال، عشان نعيش فى مجتمع آمن لأولادنا".





جدير بالذكر أن أسرة الطفل زياد أحمد البحيرى ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تعيش فى حزن وانهيار تام بعدما تعرض لعملية خطف على يد ملثمين صباح أمس الأحد، أثناء قيامه ووالدته بفتح محل زيوت السيارات الخاص بوالده على الطريق الدائرى المحلة المنصورة، وقيام المتهمين بسحل والدته بعدما حاولت أن تنقذه منهم إلا أن الجناة نجحوا فى تنفيذ مخططهم وفروا هاربين مصطحبين الطفل معهم.

فى الوقت الذى تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد نصر مفتش مباحث المحلة وضباط المباحث الجنائية بالمديرية، تحت إشراف اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، جهود البحث لتحديد الجناة ومكان تواجدهم لسرعة إلقاء القبض عليهم وتحرير الطفل وإعادته لأسرته مرة أخرى.

وأكد أحد أقارب الطفل لـ"الخليج 365" أنه تلقى اتصالا من خال الطفل يُبلغه فيه بقيام الجناة بخطف الطفل من أمام منزله أثناء فتح محل والده، وشاهد الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعى، والذى رصدته كاميرات المراقبة المثبتة على منزل المجنى عليه.