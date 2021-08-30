شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز يعلن الموافقة على توصيل الغاز بشارع الترعة البحرية بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الانسان، أن وزارة البترول وافقت على الطلب المقدم منه بناء على مطالبات الأهالى في شارع الترعة البحرية ببيجام بشأن الموافقة على توصيل الغاز الطبيعي بالشارع والشوارع المحيطة .

وأضاف محمد عبد العزيز أنه جارى المتابعة حتى يتم الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعي للمنطقة.

وعلى جانب أخر، واصل النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، جولاته الميدانية و لقاءاته بالأهالى ، حيث التقى بعدد من أهالي الشرقاوية و استمع الى مطالبهم المتعلقة بتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، وأهمها إدخال الصرف الصحي لمنطقة الشرقاوية القديمة ومتابعة الخدمات المختلفة، وسرعة تجديد كوبري مشاة الشرقاوية حفاظا على الأهالي، وأهمية دعم مستشفى أبو المنجا بمزيد من الإمكانيات لتتكمن من القيام بدورها في خدمة أهالي المنطقة.

كما قام النائب محمد عبد العزيز بجولة في منطقة الشرقاوية القديمة بصحبة مجموعة من أهالي المنطقة للاستماع إلى مطالبهم المشروعة على أرض الواقع، ووعد بمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية فيما يخص منطقة الشرقاوية والعمل على تعزيز تلك الخطة، كما أكد على استمرار زياراته لأهل المنطقة والتأكد من أن تنفيذ الجهات التنفيذية للخدمات تتم بافضل صورة ممكنة.