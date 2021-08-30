شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوصي بربط جهود التنمية المستدامة في إطار موحد بما يضمن التكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وزارة التخطيط بربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق اهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) و الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22 ، والتي وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.

وأكد التقرير البرلماني الذي وافق عليه مجلس النواب، أن هذا الربط من شانه تحقيق سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكانی بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.