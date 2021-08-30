فيديو l قتلى انفجار محل السخانات في لبنان

اهتزت العاصمة بيروت من جديد على وقع انفجار خلف ثلاثة قتلى في منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث سُمِع صوت انفجار قوي تبين أنه ناجم عن انفجار داخل أحد المحلات لتصنيع السخانات، وقد ضربت قوة من الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول المكان وباشرت التحقيقات.



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