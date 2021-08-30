إسقاط وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 05:28 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن اعتراض وإسقاط الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه منطقة جازان الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة.

وأشار بيان التحالف إلى كفاءة الدفاعات الجوية السعودية قد “أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيات” في استهداف بعض المدن والمناطق داخل البلاد.

وكان التحالف قد أعلن في ليل الأحد الاثنين، اعتراض 3 طائرات مسيرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون خلال ساعات باتجاه منطقة خميس مشيط.

وقال التحالف “محاولات المليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مضيفا في تغريدات نقلتها وكالة الأنباء السعودية “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.

في المقابل، ذكرت وكالة أنباء “سبأ” التابعة لجماعة أنصار الحوثية أن ما أسمته “قوى العدوان” قد واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، مشيرة إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية قد شن غارات عدة على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر عسكري حوثي إن قوات التحالف “ارتكبت 260 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية وكيلو 16، وأربعة خروقات بقصف مدفعي و223 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً “استهدف ممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر”.

ويشهد النزاع في اليمن الذي اندلع في العام 2014، مواجهات دامية بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية.

وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دولياً التي تخوض نزاعاً داميا ضدّ الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في 2014.