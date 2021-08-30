الداخلية العراقية توجه “صفعة جديدة” لداعش

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 05:28 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الداخلية العراقية عن توجيه “صفعة جديدة” لتنظيم داعش الإرهابي، وإفشال مخطط لإدخال سيارة مفخخة وإرهابيين لمحافظة صلاح الدين.

أعلن وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، الاثنين عن إلقاء القبض على إرهابي خطير قام بإدخال سيارات مفخخة يستقلها إرهابيون انتحاريون إلى محافظة صلاح الدين شمالي البلاد في عام ٢٠١٤، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وأشاد الغانمي في بيان برجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية، قائلا إنهم وجهوا “صفعة جديدة” لداعش.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن ذلك “الإرهابي، عمل على يد ما يسمى الأمير الشرعي لولاية صلاح الدين، وعمل أيضا مع المفارز الإرهابية في قضاء بيجي لاستهداف منتسبي الأجهزة الامنية”

ولفت بيان الخلية إلى أنه قد “شارك في هجومين مع عناصر إرهابية أخرى يقدر عددهم بـ 300 عنصرا يستقلون 50 عجلة مفخخة على القطعات الماسكة لمصفى بيجي، وفي الهجومين قام الإرهابيون بإدخال العجلات المفخخة، وجرى تفجيرها داخل المصفى مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية”.

وكان مقاتلو داعش قد سيطروا على المدينة، وطوقوا مصفاتها في يونيو في العام 2014 خلال هجوم خاطف بشمال العراق.

وتقع مدينة بيجي على الطريق السريع الرئيس المؤدي إلى مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق بينما تقع المصفاة على بعد 10 كيلومترات من مركز المدينة في اتجاه الشمال.

كان مسلحو داعش حاصروا القوات العراقية الموجودة داخل المصفاة منذ عدة أشهر قبل أن يتمكن الجيش العراقي من فك الحصار.

وقد دخلت قوات من الجيش العراقي مصفى بيجي بعد تفكيك أعداد كبيرة من العبوات الناسفة التي زرعها مسلحو تنظيم داعش.