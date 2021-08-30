داعش يتبنى هجوم مطار كابل.. أطلقنا 6 صواريخ كاتيوشا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 05:28 مساءً - منذ ساعتين

أعلن تنظيم داعش اليوم الاثنين المسؤولية عن الهجوم الصاروخي الذي حاول استهداف مطار كابل صباحاً.

وقال التنظيم الإرهابي “عبر موقع ناشر نيوز التابع له على تليجرام: “استهدف جنود الخلافة مطار كابل الدولي، بستة صواريخ كاتيوشا”، مدعيا أن “الإصابات كانت محققة”، وفق تعبيره

وكان مسؤول أميركي أكد في وقت سابق أن الدفاعات الأميركية المضادة للصواريخ اعترضت ما يصل إلى خمسة صواريخ أُطلقت على المطار في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

كما أضاف المسؤول، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع أي ضحايا أميركيين في هذا الهجوم الصاروخي الأحدث.

بدوره، أكد البيت الأبيض لاحقا علمه بهذا الهجوم، موضحا في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن جدد تأكيد أوامره بأن يفعل القادة الأميركيون “كل ما هو ضروري لحماية القوات المتواجدة هناك على الأرض”، وذلك بعد إطلاعه على الهجوم وإبلاغه بأن العمليات مستمرة دون انقطاع في المطار.