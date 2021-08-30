عاجل.. تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مطار كابول

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الإثنين، المسؤولية عن هجوم صاروخي على مطار كابول.



جاء ذلك الإعلان عبر موقع "ناشر نيوز" التابع للتنظيم الإرهابي على تليجرام.

وقال التنظيم إنه تم استهداف مطار كابول الدولي بستة صواريخ (كاتيوشا) "وكانت الإصابات محققة".

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي إن أنظمة دفاعية اعترضت ما يصل إلى خمسة صواريخ أطلقت صوب مطار كابول في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وستنتهي رحلات الإجلاء الجوية التي سمحت بإجلاء أكثر من 120 ألف شخص عبر مطار كابول، الثلاثاء رسميا مع انسحاب آخر القوات الأمريكية الثلاثاء 31 أغسطس/ آب.

إلا أن الجيش الأمريكي يركز راهنا على سحب جنود والدبلوماسيين الأمريكيين خصوصا.