شراكة استراتيجية بين الإمارات والسودان في التحديث الحكومي.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

أطلقت الإمارات والسودان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.



وشارك عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوادني في جانب من الاجتماعات الثنائية، ضمن زيارة رسمية لوفد من حكومة الإمارات إلى السودان برئاسة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

وبحث الوفد خلالها مع خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في السودان، سبل تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية، وفرص توسيع دائرة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات العمل الحكومي.

وشهدت الزيارة، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، التي سيعمل الجانبان من خلالها على مشاركة الخبرات والمعارف لتطوير العمل الحكومي في مجالات متنوعة.

وعقد وفد حكومة الإمارات سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، تم خلالها استعراض آفاق التعاون في مجالات التحديث الحكومي، وبحث الفرص المستقبلية لإطلاق مشاريع مشتركة.

وعبر رئيس الوزراء السوداني عن إعجابه بتجربة الامارات في مجال العمل الحكومي، مؤكدا رغبة السودان في الاستفادة منها، ومشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي بين البلدين سيسهم في وضع برنامج لمساعدة الحكومة في معالجة الخدمة المدنية باعتبارها واحداً من أكبر تحديات الانتقال.

وأكدت عهود الرومي أن حكومة الإمارات بتوجيهات صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تركز على تعزيز التعاون المشترك مع حكومات الدول، في إطار سعيها لترسيخ علاقات شراكة متميزة.

وقالت الرومي إن الشراكة مع حكومة السودان، تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما على الوصول بها إلى مراحل متقدمة من العمل المشترك والتعاون البناء وتبادل المعارف والخبرات، بما يخدم مصالح البلدين.

تأتي الشراكة بين البلدين، نتيجة مرحلة من العمل المشترك بين فريقي العمل في وزراتي شؤون مجلس الوزراء في البلدين.

وستشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الخدمات والمشروعات الحكومية مثل البرمجة والخدمات الذكية والأداء الحكومي والتميز والاستشراف الاستراتيجي والتخطيط والتدريب وأي مجالات اخرى يتم الاتفاق عليها.