البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي على قاعدة العند

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

أدان البرلمان العربي، الهجوم الحوثي الإرهابي، الذي استهدف، صباح اليوم الأحد، قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وحذر، في بيان، من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية، مشدداً على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات الإرهابية واتخاذ قرارات دولية من شأنها ردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما حمل البرلمان العربي هذه الجماعة الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وعرقلة كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية.

هذا وارتفع عدد الشهداء في الهجوم الحوثي الذي استهدف، صباح اليوم الأحد، قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية إلى 40، بحسب ما أكدت مصادر طبية وعسكرية.

وأوضح محمد النقيب، المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة، لوكالة فرانس برس، أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف أكبر قواعد البلاد العسكرية جنوب اليمن.

وأضاف إن عدد الشهداء بلغ أكثر من 40 و60 جريحاً، على الأقل، مرجحاً ارتفاع عدد القتلى، لا سيما وأن عمال الإنقاذ ما زالوا يمشطون المكان