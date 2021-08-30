شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منارة إسلامية وتحفة معمارية رائعة.. افتتاح مسجد «الملك سلمان» بالمالديف خلال أيام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق_ وكالات

يُفتتح خلال الأسبوع الجاري مسجد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمالديف، وهو أكبر مسجد فيها حيث يتسع لأكثر من 6 آلاف، كما بلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار.

وقال المتحدث الرسمي في مكتب رئيس الجمهورية، إن وفدا سعوديًا وصل إلى المالديف، وسيتم اليوم الاثنين مناقشة الأمور المتعلقة بالافتتاح.

من جانبه، أشاد وزير الدولة للشؤون الإسلامية رئيس المركز القومي للقرآن الكريم بجمهورية المالديف إلياس جمال، بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأنها شملت الدول الإسلامية ودول العالم بأسرها باعتراف الداني والقاصي.

جاء ذلك في تصريح خلال استقباله وفد المملكة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، المشارك في لقاءات رسمية مع الحكومة المالديفية بشأن ترتيبات افتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الإسلامي.

وأشار الوزير المالديفي، إلى أن المملكة تحمل رسالة عالمية في خدمة الإنسانية جمعاء ونشر السلم والسلام، حيث قامت ببناء هذا الجامع الذي يُعدّ منارة إسلامية شامخة، وتحفة معمارية رائعة في قلب المالديف.

يذكر أن جامع الملك سلمان يتكون من ستة طوابق، ويتسع لأكثر من عشرة آلاف مصلٍ في وقت واحد، ويضم قاعات متعددة الأغراض، ومكتبة عالمية، وقاعة للمؤتمرات، ومركزاً لخدمة القرآن والسنة، وفصولاً دراسية بمساحة 41500 قدم مربع.

ويتألف جامع الملك سلمان من 5 مآذن تمثل أركان الإسلام الخمسة، و7 طوابق، ويشتمل على قاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى مكتبة عالمية، ومركز لتعليم القرآن الكريم، وفصول دراسية، وقاعة للمؤتمرات ومواقف سيارات”.

بدأ بناء المسجد عام 2018، وكان من المقرر افتتاحه في شهر رمضان الماضي إلا أنه تم التأجيل بسبب وباء فيروس كورونا.