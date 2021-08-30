شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تنهي إجلاء دبلوماسييها من كابول غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول أمريكي غادر العاصمة الأفغانية كابول في وقت سابق اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تواصل الانسحاب النهائي من مطار كابول وإن "الموظفين الدبلوماسيين الأساسيين" غادروا. وأكد مسؤول ثان مغادرة معظم الدبلوماسيين. ولم يذكر المسؤولان ما إذا كان من بينهم المبعوث الكبير روس ويلسون الذي من المتوقع أن يكون من بين آخر المغادرين. ومن المتوقع أن تسحب واشنطن جميع دبلوماسيّيها من كابول قبل إتمام سحب القوات بحلول موعد نهائي غدا الثلاثاء.