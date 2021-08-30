شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تعيد تشغيل مفاعل"يونج بيون" المثير للجدل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن كوريا الشمالية قامت، على ما يبدو، بإعادة تشغيل مفاعل نووي في موقع "يونج بيون" المثير للجدل، في مطلع شهر يوليو .

وتبلغ قدرة المفاعل النووي الصغير، 5 ميجاواط فقط، ولكنه قادر على توفير البلوتونيوم من أجل صناعة القنابل النووية.

وقال تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التطورات في

كوريا الشمالية منذ سبتمبر من عام 2020، "ليس هناك مؤشرات على تشغيل المفاعل منذ مطلع كانون أول/ديسمبر من عام 2018، وحتى مطلع شهر يوليو من عام 2021".

وذكر التقرير أنه "منذ مطلع يوليو من عام 2021، ظهرت مؤشرات، تتضمن تصريف مياه التبريد، بما يتفق مع تشغيل المفاعل".