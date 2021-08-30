سامسونغ تزود التلفزيون الذكي بوظيفة الحماية من السرقة

30 أغسطس , 2021
تلفزيون ذكي ( سامسونغ)
أطلقت شركة سامسونغ وظيفة جديدة لحماية أجهزة التلفزيونات الذكية من السرقة.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الوظيفة الجديدة تمنع استعمال الأجهزة المسروقة أو التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وهو ما يساعد في الحد من السوق السوداء وسرقة هذه الأجهزة على المدى الطويل.
وأعلنت سامسونغ أن وظيفة الحماية من السرقة تعمل على قفل أجهزة التلفزيونات الذكية المسروقة أو التي تم الحصول عليها من السوق السوداء، بمجرد اتصالها بالإنترنت، ولن يتم استعمال هذه الأجهزة إلا مع أصحابها الشرعيين، الذين يمتلكون فاتورة الشراء.
وعندما يحاول المستخدم استعمال جهاز مسروق، فسوف يتم قفله تلقائياً بمجرد اتصاله بالإنترنت عن طريق مقارنة الرقم المسلسل للتلفزيون الذكي مع قائمة أجهزة التلفاز المسروقة والمخزنة على خوادم شركة سامسونغ. وبعد قفل التلفزيون الذكي، فإنه لن يتمكن المستخدم من استعماله حتى بعد فصله عن الإنترنت.
وفي حالة قفل التلفزيون تم شراؤه بشكل قانوني، فإنه يمكن إعادة تفعيله عن طريق خدمة العملاء مع ضرورة تقديم إثباتات الشراء.
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