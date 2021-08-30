رئيس الوزراء المصري: قدرتنا الإنتاجية ستصل حتى مليار جرعة سنويا من مختلف اللقاحات

30 أغسطس , 2021
رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن "القدرة الإنتاجية في المجمع الصناعي الجديد لفاكسيرا، ستصل حتى مليار جرعة سنويا من مختلف اللقاحات".
وخلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيرلقاحاتة الصحة المصرية، هالة زايد، أكد مصطفى مدبولي أنه "من المقرر أن يكون المجمع الصناعي الجديد لفاكسيرا في مدينة "6 أكتوبر" جاهزا لبدء تصنيع اللقاحات المختلفة اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل"، مشيرا إلى أن "المجمع لن يكتفي بتصنيع لقاحات ضد فيروس كورونا، بل سيتم تصنيع 8 لقاحات رئيسية تحتاجها مصر".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن "تنفيذ مجمع اللقاحات في "6 أكتوبر" يعد "مشروع شديد الأهمية لمصر، وقلعة صناعية جديدة تنفذ لخدمة الوطن، والتصدير للدول العربية والدول في المنطقة".
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