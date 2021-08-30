مستشار الأمن القومي العراقي: لسنا بحاجة لقوات قتالية أجنبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الإثنين، إن العراق ليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية، مضيفا أن انسحاب القوات الأمريكية سيتم بشكل كامل نهاية العام الجاري.

الأعرجي قال في تصريحات للصحفيين، "وجود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش تم بطلب رسمي من الحكومة في مجالي التدريب والدعم الجوي".

وأضاف "ما زلنا بحاجة لمساندة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في مجالات الدعم الجوي والتسليح والتدريب".

لكنه قال أيضا "بلادنا ليست بحاجة لقوات قتالية أجنبية وانسحاب القوات الأمريكية سيتم بشكل كامل نهاية العام الجاري".

من جهة أخرى، قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، في بيان، الإثنين، إنه "يعمل عن كثب للضغط على التنظيم وفرعه في أفغانستان".

يأتي ذلك بعد تبني التنظيم تفجيرات متلاحقة في محيط مطار كابول الأفغاني الذي تقوم قوات أمريكية بتأمينه حتى اليوم.

بيان التحالف تعهد بـ"العمل على القضاء على داعش واستهداف فرعه في أفغانستان".

وقال التحالف "سنعتمد على كل عناصر القوة الوطنية، العسكرية والمخابرات والدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون، لضمان هزيمة هذه المنظمة الإرهابية الوحشية".

