مصرع 23 حوثيا في معارك عنيفة بمأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 23 حوثيا مصرعهم، اليوم الإثنين، في معارك مع قوات الجيش اليمني، في محافظة مأرب الواقعة شمال شرق البلاد.

وتشهد مأرب حاليا أعنف المعارك منذ مطلع العام الحالي.

وذكر المركز الإعلامي للجيش أن المعارك المتواصلة مع مليشيات الحوثي منذ ليل الأحد حتى ظهر الإثنين، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، أسفرت عن مصرع 23 حوثيا وإصابة آخرين.

وأكد المركز أن مدفعية الجيش دمّرت ثلاث آليات تابعة لمليشيات الحوثي، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية ثلاث عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها من عناصر المليشيات التابعة لإيران.

وتشهد جبهات مأرب -التي تحتضن أكثر من مليوني نازح- معارك محتدمة منذ مطلع العام الماضي، تعرضت خلالها مليشيات الحوثي لخسائر فادحة من بينها قيادات ميدانية تنتحل رتبا عسكرية رفيعة.

وترفض مليشيات الحوثي الدعوات لوقف القتال وتسعى للسيطرة على المحافظة الغنية بالغاز والنفط، غير أن محاولاتها الفاشلة تواجه بصلابة تحالف دعم الشرعية وقوات الجيش اليمني.