خطة "شابيرو".. إسرائيل تتجهز لفشل المفاوضات مع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل إسرائيل الضغط على الإدارة الأمريكية لمناقشة الخطة "ب" في حال فشل المفاوضات النووية مع إيران.

وحسب وسائل إعلام أمريكية فقد انضم السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو، إلى فريق المفاوضات الأمريكية بصفته مستشارا كبيرا.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن شابيرو مجهز للعب دور رئيسي في أي محادثات من هذا القبيل.

وستتناول خطة شابيرو الجوانب الإقليمية للقضية الإيرانية والتنسيق مع إسرائيل، خاصة عقب تهديد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي وكبار أعضاء حكومته باتخاذ موقف أكثر صرامة من أسلافهم.

وقال رئيسي في تصريحات له إنهم سيستأنفون المفاوضات من الصفر مما جعل العديد من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين يعتقدون أن العودة إلى اتفاق 2015، الذي ألغاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أصبح أقل احتمالا في الوقت الحالي.