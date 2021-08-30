مؤتمر دولي قريبا لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الليبية، الإثنين، تنظيم مؤتمر دولي أواخر الشهر المقبل لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا وفق مقررات مؤتمري برلين.

وطالبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، خلال لقائها نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، بضرورة دعم دول الجوار المؤتمر الدولي الذي تعتزم ليبيا تنظيمه، أواخر شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لتفعيل مبادرة استقلال ليبيا، باعتبارها أول مبادرة ليبية خالصة.



وقالت وزارة الخارجية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن الوزير لعمامرة أكد للمنقوش أن الهدف من الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا والذي يعقد اليوم بالجزائر، هو توحيد الصف لدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى الروابط "المتينة" التى تجمع هذه الدول.

من جهتها، عبرت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجانب الجزائري للإعداد لهذا الاجتماع وتنظيمه، مشيرة إلى أن ذلك ليس بالغريب على دولة الجزائر في دعمها ومساندتها الدائمة لليبيا.

وأكدت المنقوش أن ليبيا تعول على الدور الجزائري بصفة خاصة وكل دول جوار ليبيا في دعم استقرار ليبيا ومساندتها في المحافل الإقليمية والدولية.

أهداف المؤتمر

وأشارت إلى أن المؤتمر الدولي الذي تترأسه وتحتضنه ليبيا، وبمشاركة كل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف الليبي يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية، وعلى رأسها العسكرية والأمنية، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد.

ويشارك في اجتماع دول جوار ليبيا التشاوري بالإضافة إلى ليبيا والجزائر البلد المنظم، وزراء خارجية تونس، السودان، مصر، النيجر، تشاد، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية الكونغو الديمقراطية، ممثلا للرئيس الكونغولي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، وكذلك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

اجتماع دول الجوار

وتتمحور مباحثات دول جوار ليبيا في هذا الاجتماع الذي يستمر ليومين، وهو الثاني الذي تحتضنه الجزائر هذا عام 2021، حيث عقد الاجتماع الأول خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي حول الدور المحوري لدول جوار ليبيا في تعزيز الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة في ليبيا.

وبحسب بيان ثانٍ للخارجية الليبية، فإن اجتماع دول الجوار يمثل فرصة لمزيد من التشاور والتنسيق، حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم مبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش خلال مؤتمري برلين، لإنهاء كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.