ميناء دمياط يصدر "69 ألف طن غاز مسال"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 19 سفينة، تزامناً مع استقبال ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS TROY) وترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترا، والمقرر لها أن تنتهي من تحميل شحنة تبلغ حوالي 69 ألف طن، متجهة إلى أسبانيا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، اليوم الإثنين، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 11500 طن فوسفات و1148 طن يوريا و2213 طن أسمنت، و2590 طن داي أمونيوم و1600 طن فول صويا.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 537 طن خشب زان و15496 طن ذرة، و9600 طن خردة و7562 طن حديد.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 17332 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 1157 طنا.