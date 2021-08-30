محافظ بورسعيد: "توزيع عقود تمليك مميكنة على المزارعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، إنه سيجرى توزيع عقود تمليك موثقة ومُميكنة على المزارعين خلال احتفالية كبرى تقيمها المحافظة الفترة المقبلة، بحضور رئيس هيئة التعمير، وذلك استجابة لمطالبهم خلال اللقاءات السابقة معه.

وأشار "الغضبان"، خلال لقائه بعدد من الفلاحين بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، إلى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر في شرق بورسعيد سوف تنتج 400 طن يومي من الأسمدة، سيجرى استغلالها وتوزيعها بالشكل الأمثل على المزارعين، وأن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأكبر من نوعها في مصر بتكلفة 20 مليار جنيه في شرق بورسعيد.

وشهد محافظ بورسعيد، افتتاح موسم حصاد الأرز شرق بورسعيد، بإجمالي مساحة منزرعة بأراضي المحافظة كاملة بلغت 32 ألف فدان، وذلك بحضور المهندس كامل تويج، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبلغت إجمالي المساحة المنزرعة بالأرز بمنطقة سهل الطينة في شرق بورسعيد 5800 فدان من إجمالي المساحة المصرح بها بزراعة الأرز 8 آلاف فدان، كما بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالأرز على مستوى المحافظة 32 ألف فدان في جنوب وغرب وشرق بورسعيد، مقابل 28 ألف فدان فقط إجمالي المساحة المنزرعة العام الماضي، ويوجد 40 حقل إرشادي بمنطقة سهل الطينة للمرة الأولى.