لماذا حذرت نقابتي "الأطباء والأسنان" طلاب الثانوية من بعض الكليات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشرت نقابة الأطباء البشريين، ونقابة أطباء الأسنان، اشتراطات قيد خريجي الكليات بهما سواءً خارج مصر أو من الكليات الخاصة داخل مصر، تزامنا مع انتهاء ماراثون الثانوية العامة وبدء تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى والثانية.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أعلن أمس الحدود الدنيا للقبول بالكليات في المرحلة الأولى للشعبة العلمية والأدبية.

وجاءت الدرجات على النحو التالي: الطب 372 (90.73%)، طب الأسنان 370 (90.24)، العلاج الطبيعي 364 (88.54)، الصيدلية 363 (88.53%).

نقابة الأطباء

قالت نقابة الأطباء، إنه بالنسبة لقواعد قيد خريجي كليات الطب الأجنبية بالنقابة فإنه يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة، بالإضافة لعدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، ويطبق هذا البند على الثانوية العامة 2020 وما بعدها (من بدأ دراسة الطب فى العام الدراسى ٢٠١٩ ٢٠٢٠ وما بعدها).

وأضافت أنه بالنسبة لجميع الحاصلين على بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط لقيده بالنقابة إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تُفيد بأن حامل هذه الشهادة يُسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة.

وبشأن اشتراطات قيد خريجي كليات الطب الخاصة داخل مصر، أشارت النقابة إلى أن مجلسها اشترط لقيد خريجي كليات الطب الخاصة فى مصر و التي لم تبدأ بها الدراسة ضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وأن تمتلك مستشفى بعدد أسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة، وبالنسبة للكليات الخاصة التي بدأت الدراسة بها فعلياً تُمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.

نقابة الأسنان

قالت النقابة إن الشروط والقواعد الخاصة بالحد الأدنى للتسجيل بالنقابة والجامعات الخاصة المعترف بها داخل مصر كالآتي:

بالنسبة لقواعد خريجي طب الأسنان الأجنبية

يلتزم خريجو كليات طب الأسنان الأجنبي الراغبين بالقيد في النقابة بالقواعد الآتية:-

1- أن يكون الطالب حاصل على ثانوية علمي علوم أو ما يعادلها.

2- أن يكون المجموع مطابق للحد الأدنى المعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بنفس سنة القبول بالجامعة.

3- أن تكون الجامعة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ويقبل معادلة شهاداتها.

4- قضاء الطالب مدة الدراسة كاملة داخل البلد المانحة للشهادة وإحضار ما يفيد بذلك عند القيد بالنقابة.

قواعد خريجي طب الأسنان الخاصة داخل مصر

يشترط القيد بالنقابة لخريجي كليات طب الأسنان الخاصة داخل مصر الالتزام بالقواعد الآتية:-

1- أن يكون الطالب حاصل على ثانوية عامة علمي علوم أو ما يعادلها.

2- أن يكون المجموع مطابق للحد الأدنى المعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بنفس سنة القبول بالجامعة.

3- أن تكون الجامعة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ويقبل معادلة شهاداتها.​