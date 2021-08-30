بوريل عن الوضع في كابل: يجب تشكيل قوة رد سريع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن حكومات الاتحاد يجب أن تمضي قدما في تشكيل قوة رد سريع أوروبية، لتعزز استعداداتها لمواجهة أزمات مستقبلية مثل ما حدث في أفغانستان.

وقال بوريل في مقابلة نشرت اليوم الاثنين، مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، إن نشر القوات الأمريكية في أفغانستان في وقت قصير مع تدهور الأوضاع الأمنية هناك يظهر حاجة الاتحاد الأوروبي لتسريع جهوده لبناء سياسة دفاع مشترك.

وأضاف المسؤول الأوروبي ”يجب الاستفادة من دروس هذه التجربة.. لم نتمكن، كأوروبيين، من إرسال ستة آلاف جندي للتمركز حول مطار كابول لتأمين المنطقة.. تمكنت الولايات المتحدة من ذلك ولم نتمكن نحن“.

وقال بوريل إن دول الاتحاد وعددها 27 دولة يجب أن يكون لديها ”قوة تدخل أولية“ قوامها خمسة آلاف جندي. وأضاف ”نريد أن نكون قادرين على التدخل السريع“.

وفي مايو/ أيار الماضي اقترحت 14 دولة أوروبية منها ألمانيا وفرنسا تشكيل مثل هذه القوة، التي يمكن أن تزوَّد بالسفن والطائرات، لدعم الحكومات الأجنبية الديمقراطية التي قد تحتاج لمساعدة عاجلة.

وجرى بحث الأمر للمرة الأولى في 1999 فيما يتعلق بحرب كوسوفو وجرى تشكيل نظام مشترك يضم مجموعات مقاتلة قوام كل منها 1500 جندي في عام 2007 للاستجابة للأزمات لكنها لم تستخدم بسبب خلافات بين حكومات دول الاتحاد الأوروبي على كيفية نشرها ومقتضيات ذلك.

وقال بوريل إن الوقت قد حان للتحلي بالمرونة مضيفا ”يمكننا العمل بالعديد من الأشكال المختلفة“.