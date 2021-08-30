عاجل.. ‏انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

بدأت، اليوم الإثنين، فعاليات ثاني أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي بمشاركة أفريقية وأممية والتي تستضيفه الجزائر.



وبالإضافة إلى الجزائر وليبيا، يشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من مصر، والسودان، وتشاد، وتونس، ومالي.

كما يشارك في الاجتماع الوزاري للمرة الأولى أيضا، وزير خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية جون كلود جاكوسو، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.