حول أفغانستان..وزير الخارجية البريطاني يعقد اجتماعات دبلوماسية

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

يخطط وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، لعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية هذا الأسبوع لبحث التعامل في المستقبل مع طالبان، وفقاً لما نقلت شبكة سكاي نيوز عن مسؤولين دبلوماسيين لم تحدد هوياتهم.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المحادثات ستركز على التأكد من التزام طالبان بوعدها بالسماح بمرور آمن للأجانب والأفغان المصرح لهم بدخول دول ثالثة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد، أن بلاده تتطلع للعمل مع بريطانيا لإقامة منطقة أمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في كابول، لمواصلة إجلاء المواطنين والموظفين المحليين بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.