شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا .. اصطياد نمر مهدد بالانقراض بعد قتله شابا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شاب عمره 16 عاما حتفه في هجوم نمر من نوع الببر السومطري المهدد بالانقراض في مقاطعة رياو في إندونيسيا، حسبما أفاد مسؤول اليوم الإثنين.

وأفاد محمد محفوظ، المسؤول في وكالة حماية الطبيعة بالمقاطعة، بأن الشاب صغير السن كان يرافق والده الذي كان يعمل في مزرعة لزيت النخيل في منطقة سياك عندما تعرض لهجوم الببر أمس الأحد.

وقال محفوظ: "لقد نصبنا فخا صندوقيا حتى يمكن نقل النمر إلى مكان آخر".

وجاء الحادث بعد أقل من أسبوع من نفوق أنثى من نمور الببر السومطري وجروين لها بعد أن علقوا في فخ من الأسلاك الشائكة في مقاطعة أتشيه بجزيرة سومطرة.