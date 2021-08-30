المبعوث الأممي لليبيا يبشر بخطة لسحب المرتزقة ومراقبين لوقف إطلاق النار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الإثنين، إن البلد الغني بالنفط يشهد قريبا نشر مراقبين لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع إطلاق خطة لسحب المرتزقة.

وأوضح المبعوث الأممي في كلمته أمام مؤتمر دول جوار ليبيا المنعقد في الجزائر اليوم، أن المجتمع الدولي والمؤسسة الدولية على أهبة الاستعداد لمساندة اللليبيبن في مسار نزع السلاح.

وأضاف أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بصدد إطلاق خطة عمل لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية تدريجيا من ليبيا وبالتشاور مع الشركاء الدوليين ولابد من دول الجوار الانخراط في هذا المسار.

وسحب المرتزقة ومراقبة وقف إطلاق النار كانا من بين أبرز نقاط الاتفاق الذي توصل له الفرقاء في ليبيا في مؤتمر جنيف العام الماضي.

ولا تزال قضية سحب المرتزقة أهم التحديات التي تواجه البلد الغارق في الفوضى منذ عقد قبيل إتمام عملية الانقال السياسي بإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

وفي هذا الصدد، أكد كوبيش أمام المؤتمر الذي يستمر يومين بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر، والسودان، وتشاد، وتونس، ومالي، أن هناك سعي أكيد لإجراء انتخابات نزيهة يقبل الجميع بنتائجها.