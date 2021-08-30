المنقوش: التدخلات الهدامة بليبيا تعمق الخلافات وتذكي الصراعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، إن "التدخلات الهدامة" في بلادها من طرف دول أخرى تعمق الخلافات وتذكي الصراعات.

جاء ذلك خلال كلمتها في اجتماع دول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر وانطلقت فعالياته اليوم الإثنين ويستمر يومين بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر، والسودان، وتشاد، وتونس، ومالي، إضافة إلى وزير خارجية الكونغو الديمقراطية جون كلود جاكوسو، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.



وأضافت المنقوش أن "ليبيا اليوم عبر مسيرتها الدبلوماسية لم تدخر جهدا في سبيل التعايش العالمي"، مشيرة إلى أن بلادها "وصلت إلى أول استحقاق وطني عبر حكومة وطنية باركها العالم والأمم".

وأعربت المنقوش على تطلعها إلى "بناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار"، مشددة على أن حكومة الوحدة "تجاوزت مرحلة توحيد كافة المؤسسات الوطنية".

وتابعت: "نحتاج إلى أمن وطمأنينة تعم ليبيا وتخلق مصالحة شاملة للوصول إلى رؤية واحدة نحو مستقبل ليبيا، ورؤية ليبيا نحو الاستقرار تتكون من مسارين العسكري والأمني والاقتصادي".