قمة ثلاثية فلسطينية-مصرية-أردنية بالقاهرة خلال أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، عن قمة ثلاثية فلسطينية-مصرية-أردنية، في القاهرة، قريبا، لبحث إعادة إطلاق عملية السلام.

ولم يحدد إشتية، الذي كان يتحدث في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله، موعد انعقاد القمة.

لكن مصادر فلسطينية قالت لـ"الخليج 365" إنها ستُعقد خلال أيام، مشيرة إلى أن العمل جار لوضع الترتيبات الأخيرة لهذا الحدث.

وفي هذا الصدد، أضاف إشتية "نتطلع إلى القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة لحث الإدارة الامريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية التي تتواصل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية وخاصة محافظة القدس".

مستطردا "والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين".

تطورات تأتي عشية اجتماع تعقده اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غدا الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث الحراك السياسي بما فيه ذلك القمة الثلاثية المرتقبة.

