حريق يشب بأحد أبراج ميلانو الإيطالية ولا إصابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شبّ حريق أمس الأحد بمبنى شاهق في مدينة ميلانو بإيطاليا، حيث انتشر في البداية في الطوابق الأعلى من المبنى المؤلف من 20 طابقا قبل أن تتجه النيران للأسفل، وفقا لوحدة الإطفاء على تويتر.



وقال عمدة المدينة بيبي سالا إنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى الآن. وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 20 شخصا يعانون من اختناقات جراء الدخان.

وبعد ساعات من اندلاع الحريق، قالت أجهزة الطوارئ إن الحريق بات تحت السيطرة.

وذكر سالا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إنه كان في مقدور نحو 20 شخصا الخروج من المبنى المرتفع الكائن في ضواحي ميلانو من دون أية مشاكل.

وقال أحد السكان لـ "أنسا": إننا "شممنا دخانا وقمنا بالفرار فورا". وقال شاهد عيان آخر إن الألواح والجدران كانت تنصهر "مثل الزبد".

ويجري رجال مكافحة الحرائق الآن تفتيشا من شقة إلى أخرى لمعرفة ما إذا كان لا يزال هناك أحد في المبنى.