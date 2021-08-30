شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حول أفغانستان..وزير الخارجية البريطاني يعقد اجتماعات دبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يخطط وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، لعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية هذا الأسبوع لبحث التعامل في المستقبل مع طالبان، وفقاً لما نقلت شبكة سكاي نيوز عن مسؤولين دبلوماسيين لم تحدد هوياتهم.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المحادثات ستركز على التأكد من التزام طالبان بوعدها بالسماح بمرور آمن للأجانب والأفغان المصرح لهم بدخول دول ثالثة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد، أن بلاده تتطلع للعمل مع بريطانيا لإقامة منطقة أمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في كابول، لمواصلة إجلاء المواطنين والموظفين المحليين بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.