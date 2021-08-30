لهذا السبب.. السلطات الألمانية تلقي القبض على امرأة في ولاية بافاريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ألقت السلطات الألمانية القبض على امرأة في ولاية بافاريا للاشتباه في جمعها أموال لصالح تنظيم داعش الإرهابي.



وأعلن الادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه إنه تم القبض على الألمانية بناء على أمر اعتقال اليوم الاثنين في مدينة جيريتسريد.

ويشتبه الادعاء العام في أن المرأة، التي لم يُكشف عن عمرها، ساعدت عراقيا محتجزا احتياطيا منذ بداية العام.

ويتهم مكتب المدعي العام الاتحادي المشتبه به العراقي بأنه لعب "دورا مركزيا في جمع أموال في ألمانيا لصالح داعش"، وحول أموالا إلى سوريا ولبنان عدة مرات.

وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أصدر الادعاء العام مذكرة اعتقال ضد الرجل، الذي تم القبض عليه أثناء محاولته مغادرة الحدود الألمانية-السويسرية.

ويُشتبه في أن المعتقلة كانت معنية بالاتصال بنساء داعش على وجه الخصوص، كما أنشأت حساب تبرع لامرأة كان من المقرر تحريرها من مخيم للاجئين الأكراد.

ومن المنتظر أن يحدد قاضي التحقيقات اليوم ما إذا كان سيُجرى إيداع المرأة السجن الاحتياطي.

وألمانيا من بين الدول الأوروبية التي تعاني من عودة عناصر داعشية من ساحات القتال في سوريا والعراق.

وكثيرا ما نفذ عناصر إرهابية على قوائم المراقبة عمليات إرهابية في البلد الأوروبي.