محافظ الجيزة يكلف بشن حملة تجريد وتخطيط مروري لشارع الثلاثيني ومنع التعديات على الطريق العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قام محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الاثنين، بجولة مفاجئة لتفقد الحالة العامة بشارع الثلاثيني بحى العمرانية للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات ، والتأكد من عدم وجود تعديات أو مخالفات .

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بتنفيذ حملة مكبرة على الشارع تشمل أعمال كنس وتجريد ودهان للبلدورات وإجراء تخطيط مروري لشارع الثلاثيني مع تكثيف دوريات عمل إدارات الإشغالات لضمان عدم تعدي المنشآت التجارية والمحال على الطريق العام .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات وكمائن ضبط المركبات التي تلقى بالمخلفات والرتش بنهر الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد محافظ الجيزة الساحات الجاري إنشاؤها أسفل محور الفريق كمال عامر بمناطق نصر الدين وشارع ترعة الزمر بنطاق حي العمرانية ..مشدداً على الشركة المنفذة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والانتهاء منها.

وعلى صعيد متصل ، شن حي العمرانية حملة مكبرة على شارع الثلاثيني، أسفرت عن تنفيذ أعمال كنس وتجريد للشارع ورفع المخلفات المتواجدة أعلى نفق نصر الدين وأمام مزلقان محطة سكة حديد الجيزة ، بالإضافة إلى التحفظ على عربة كارو بشارع خاتم مرسلين محملة بمخلفات صلبة والتحفظ على تروسيكل لإلقائه مخلفات على ترعة الزمر أسفل المحور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور رئيس حي العمرانية.​